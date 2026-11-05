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Orlando's Kitchen House Sets Dec. 7 Winter Gather & Graze With Seven Top Chefs
By Ethan Chen,3 days ago
Kitchen House & Culinary Garden — Approximate Winter Fundraiser Venue. The Emeril Lagasse Foundation Kitchen House & Culinary Garden is throwing its annual winter fundraiser on Dec. 7, bringing together seven of Orlando's most decorated chefs for a night of seasonal bites, cocktails and a mission to get more local kids cooking. Winter Gather & Graze runs from 6:30 to 8:30 p.m. at 26 E. King St. in College Park, with general admission tickets priced at $195 per person.