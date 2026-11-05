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Malaysia’s transport minister, local CIQ execs at Seatrade Cruise Asia
By Mary Bond,4 days ago
Earlier in the day a special panel discussion entitled "Smarter Borders, Smoother Cruise Journeys: Improving CIQ Across Asia" sees Datuk Nik Ezanee Mohd Faisal, deputy commissioner of police, commander, Malaysia Border Control and Protection Agency, Port Klang; Wen Ciu Lee Koo, head of Asia Pacific, Intercruises Shoreside & Port Services; Chiew Hua Phua, assistant commissioner, Immigration & Checkpoints Authority, Singapore; and Paul Mifsud, senior director, port operations, Asia Pacific, Carnival Australia discuss how border formalities can be made simpler without compromising security or national requirements?