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Davinci Micro Fulfillment adds Shipium for advanced parcel shipment planning, optimization, scheduling for rapid ecommerce order delivery
4 days ago
Davinci Micro Fulfillment has added to its technology portfolio Shipium’s advanced eCommerce multi-carrier parcel shipping platform to optimize carrier selection, improve delivery speed and reduce overall landed costs for clients utilizing Davinci’s rapid-response, micro-site warehousing network for eCommerce order fulfillment. Davinci is using Shipium’s Shipment Management System (SMS)...