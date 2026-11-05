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How to Add Your Event to Birmingham Parent’s Online Calendar for FREE
By Julianna Steen,4 days ago
Have an upcoming event in Birmingham? Whether you’re hosting a family-friendly festival, community celebration, school fundraiser, holiday event, or local activity, you can add it to Birmingham Parent’s online events calendar for FREE!. Birmingham Parent’s digital calendar helps local families discover fun things to do in Birmingham and...