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The Road Ahead: Free rides on Veterans Day
By Makenzie Morgan,4 days ago
RENO, Nev. (KOLO) - Veterans Day is next Wednesday. To honor our veterans and active service members, RTC will offer free transit to everyone on Veterans Day. “We’ve offered free rides for veterans for many years now and it’s RTC’s way of giving back to the community and really honoring those folks who have made sacrifices in their lives to be veterans and support our country,” said James Gee, Director of Public Transit.
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