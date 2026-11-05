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DeKalb CEO Addresses Urban Camping Ordinance and Outlines Housing Investments and Coordinated Response FINAL
4 days ago
Dionna Smith, Chief Communications Officer, dasmith@dekalbcountyga.gov, 470-889-7360 (c) Sloan Turner, Communications Manager, ssturner@dekalbcountyga.gov, 470-393-8348 (c) Quinn Hudson, Senior Communications Consultant, wqhudson@dekalbcountyga.gov, 470-522-8923 (c) FOR IMMEDIATE RELEASE. November 5, 2026. DeKalb CEO Addresses Urban Camping Ordinance, Outlines Housing Investments and Coordinated Response. County emphasizes compliance with state law, reaffirms policy against...