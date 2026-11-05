undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Banyan Street Repositioning Former Atlanta Financing Center
By Mike Boyd,2 days ago
Banyan Street Capital launched APEX Atlanta, a newly rebranded, three-building Class A office campus formerly known as Atlanta Financial Center in Atlanta’s Buckhead submarket. The new identity reflects Banyan Street Capital’s broader repositioning strategy. APEX Atlanta is a 914,774-square-foot office campus comprising three interconnected towers in the heart of Buckhead.