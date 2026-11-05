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Blue Dog Opens Veterinary Hospital in Metairie
By Site Staff,4 days ago
NEW ORLEANS — Blue Dog Veterinary Specialists has opened a new emergency and specialty veterinary hospital at 2328 Metairie Road in Old Metairie. The locally owned, family-operated hospital provides 24/7 emergency veterinary services alongside specialty care, giving pet owners throughout Greater New Orleans access to veterinary professionals whenever urgent medical needs arise.
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