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Laverne Hernandez
4 days ago
Laverne Hernandez, 89, passed away on Oct. 20, 2026, in her home. She was born in Campti LA. She has survived by her loving husband Durford of 69 years; and her children Jerry Hernandez and Julie Brigh; her grandchildren Chelsea Chamberlain, Jessie Hernandez, Courtney Campo and Casey Bright; her great grandchildren Theodore, Tucker and Vivian Chamberlain, Jax, Eli and Callie Campo; and her two sisters, Amy Cochran, and Barbara Jean Langlina.