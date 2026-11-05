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DETCOG Opens Chair Nominations for Pineywoods Broadband Coalition
By DETCOG Press Release,4 days ago
November 5, 2025 — The Deep East Texas Council of Governments (DETCOG) is accepting nominations for four committee chair positions with the Pineywoods Broadband Coalition. Community members and regional partners are invited to recommend individuals to help guide broadband planning, digital skills development and coordinated action across the region.