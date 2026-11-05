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Longtime NASCAR crew chief recovering after life-threatening illness led to ‘extended’ hospital stay
By Luke Tucker,4 days ago
CHARLOTTE, N.C. (WBTV) - A longtime NASCAR crew chief is recovering after he faced a serious, life-threatening illness recently. Jeff Hensley was hospitalized with sepsis days after the Oct. 9 Truck Series race at Charlotte Motor Speedway, according to a GoFundMe fundraiser. The fundraiser was set up by veteran Truck...
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