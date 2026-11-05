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Kavanagh Insurance Opens New, Independent Agency in East Longmeadow
By BusinessWest Staff,4 days ago
EAST LONGMEADOW — Kavanagh Insurance has officially opened its doors at 6 North Main St. in East Longmeadow, offering comprehensive, independent property and casualty insurance solutions to individuals, families, and commercial clients throughout Western Mass. Brian Kavanagh established Kavanagh Insurance to provide transparent, client-focused risk management and insurance coverage....