undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Outdoors expert warns warm deer opener could create problems for Minnesota hunters
By Chris Larson,3 days ago
REGION — Minnesota’s firearms deer hunting season opens Saturday, November 7, but warmer-than-usual temperatures could present challenges for hunters hoping to bring home venison. Outdoors expert Steve Carney discussed the upcoming season during his Thursday morning appearance on The Need to Know Morning Show on AM 1100 The...
3