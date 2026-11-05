Area high school basketball scores and schedules for the week

\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=0LRP1r_1GnPN1Kt00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=0LRP1r_1GnPN1Kt00" width="600" height="330" >\u003c/figure>\u003cp>\u003cb>BOYS\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Nov. 2\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Lead Hill 76, Viola 40\u003c/p>\u003cp>Valley Springs 67, Omaha 57\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Nov. 3\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Flippin 75, Cotter 39\u003c/p>\u003cp>Ozark Mountain 83, Norfork 55\u003c/p>\u003cp>Hillcrest 56, Timbo 35\u003c/p>\u003cp>Omaha 60, Harrison Home School 50\u003c/p>\u003cp>Bergam 67, Lead Hill 65\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Nov. 5\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Calico Rock vs. Valley Springs\u003c/p>\u003cp>Omaha at Mountain Home Christian Academy\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Nov. 6 \u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Nofork vs. Maynard\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Nov. 7 \u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Calico Rock vs. Bergman\u003c/p>\u003cp>\u003cb>GIRLS\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Nov. 2\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Lifeway Christian 65, Flippin 60\u003c/p>\u003cp>Viola 47, Lead Hill 31\u003c/p>\u003cp>Valley Springs 76, Omaha 46\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Nov. 3\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Cotter 45, Flippin 40\u003c/p>\u003cp>Norfork 54, Ozark Mountain 28\u003c/p>\u003cp>Viola 59, Hillcrest 31\u003c/p>\u003cp>Harrison Home School 58, Omaha 29\u003c/p>\u003cp>Crowley’s Ridge Academy 41, Mammoth Spring 36\u003c/p>\u003cp>Bergman 81, Lead Hill 23\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Nov. 5\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Flippin vs. Timbo\u003c/p>\u003cp>Calico Rock vs. Riverside\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Nov. 6\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Norfork vs. Maynard\u003c/p>\u003cp>Mt. Judea vs. Timbo\u003c/p>\u003cp>Concord at Mammoth Spring\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Nov. 7\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Ozark Mountain vs. Viola\u003c/p>\u003cp>Calico Rock vs. Tuckerman\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>