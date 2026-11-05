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VDA Telkonet and Cloudbeds Announce Strategic Partnership to Connect Smart Room Automation with Cloud Hospitality Management
3 days ago
In Brief: VDA Telkonet and Cloudbeds have formed a strategic partnership to connect VDA Telkonet's smart room automation platform with Cloudbeds' cloud-based hospitality management system, enabling hotels to synchronize guest room controls and property management functions for improved operational coordination and guest experience. VDA Telkonet, part of GEWISS Group and...