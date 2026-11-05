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News Briefs: South Carolina Operator Pleads Guilty to Concealing E. Coli Contamination
2 days ago
The senior manager for the Saluda (South Carolina) Commission of Public Works pleaded guilty in federal court Oct. 29 to Clean Water Act violations for concealing contamination. Federal investigators found that the manager intentionally diluted water samples to mask elevated E. coli levels caused by an inoperative chlorination system at the town's wastewater facility.