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New England College Honors New Hampshire Servicemembers Who Made the Ultimate Sacrifice at Never Forget: A Virtual Wall of Honor
3 days ago
New England College (NEC) will host Never Forget: A Virtual Wall of Honor on Friday, November 13, 2026, honoring New Hampshire servicemembers who made the ultimate sacrifice during military training or action. Never Forget will feature extensive research conducted by NEC students that focuses attention on the lives and service...