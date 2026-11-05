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Timberlane Partners Pays $83M for Seattle-Area Apartments
By Tudor Costin,4 days ago
The asset last traded in 2019, seeing upgrades since. Timberlane Partners and EOS Residential Investors have acquired Canopy Apartments, a 336-unit garden-style community in Everett, Wash., for $82.8 million. The previous owners were RISE Properties Trust and Aegon Asset Management, according to Yardi Matrix. Avenue5 Residential will handle property management.