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Assassin’s Creed Valhalla Free Update Adds New Game+, Enhanced Progression, Naoe Outfit, and PS5 Pro Improvements
By Orpheus Joshua,2 days ago
Ubisoft has released a free update for Assassin’s Creed Valhalla, introducing major improvements. The patch includes several player-requested features, including New Game+, two new achievements, an Enhanced Progression Mode option, and a revised Power calculation system. Players can also access a Master Assassin outfit inspired by Naoe from Assassin’s Creed Shadows, alongside an Animus Hub synchronization update.