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ifm efector IO-Link Cameras & Barcode Readers from AutomationDirect
3 days ago
AutomationDirect now offers ifm efector O2U series 2D vision cameras and O2I series barcode readers which expand machine vision and identification options for industrial automation applications. The O2U series vision cameras provide multiple inspection functions in a single device, including object detection, localization, counting, code reading, and optical character recognition...