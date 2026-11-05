undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Farm financial concerns temper improving farmer confidence
By Dustin Hoffmann,3 days ago
Farmer confidence improved slightly in October, but concerns about farm finances continue to weigh on producers as they evaluate their financial performance and prepare for another growing season. The latest Purdue University/CME Group Ag Economy Barometer shows some improvement in overall sentiment, even as farmers remain cautious about working capital, balance sheets, and major investments.