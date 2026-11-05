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Latham & Watkins Appoints Kevin Burke As Private Equity And M&A Partner In New York
By Amit Chowdhry,3 days ago
Latham & Watkins has appointed Kevin Burke as a partner in its Mergers & Acquisitions and Private Equity Practice in New York, expanding the firm’s capabilities in complex corporate transactions and private equity investments. Burke joins from Hogan Lovells Cadwalader and brings extensive experience representing private equity sponsors, portfolio...