undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Seahawks' Sam Darnold will miss game vs. Cardinals after suffering quad injury
By Caroline FentonJason Fitz,3 days ago
Seahawks' Sam Darnold will miss game vs. Cardinals after suffering quad injury. Yahoo Sports Daily hosts Caroline Fenton and Jason Fitz react to the news that Sam Darnold will miss the Seattle Seahawks' game against the Arizona Cardinals after suffering a quad injury in Week 8. Watch the full episode of Yahoo Sports Daily on YouTube or YahooSports.TV.