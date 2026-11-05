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NAI James E. Hanson Closes $68.5 Million Sale of IOS Portfolio in Newark and Kearny, New Jersey
3 days ago
Newark and Kearny, N.J. (November 3, 2026) – NAI James E. Hanson, the largest New Jersey-based full-service independent commercial real estate firm, announces the $68.5 million sale of a two-property, 14.9-acre industrial outdoor storage (IOS) portfolio located at 2120 McCarter Highway in Newark, New Jersey, and 76 Central Avenue in Kearny, New Jersey.