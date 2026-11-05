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Teresa Jaggers Cox, Munfordville
By James Brown,2 days ago
Teresa Jaggers Cox, age 76 of Munfordville, KY, passed away at her home surrounded by her family on Wednesday, November 4, 2026. She was a member of Dorsey Chapel United Methodist Church and a retired Librarian for Munfordville Elementary, where she stayed her whole career. She enjoyed reading, playing the piano, and singing at church. She was a wonderful wife, mother, mamaw, grandma, old mamaw, and Mrs. Cox to her whole family.