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Mercedes-Benz develops programmable power converter for 800-V EV systems
By Michelle Froese,2 days ago
Mercedes-Benz is developing a programmable power converter designed to manage energy flows at the individual battery-cell or cell-group level in future electric vehicles (EVs). The technology uses software-controlled micro-converters to deliver a stable high-voltage output of up to 800 V, regardless of differences in cell state of charge or ageing.