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Mark Wilson joins Monarch Wealth Advisors
By Talk BusinessPolitics staff,3 days ago
Cabot-based Monarch Wealth Advisors, a fee-only fiduciary wealth management firm, has hired longtime Arkansas community banker Mark Wilson as senior vice president and business development officer to lead its partnerships with community banks and professional advisers. Wilson will lead Monarch’s efforts to partner with community banks and professional advisers across...
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