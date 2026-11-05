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Washougal seeks nominations for youth recognition program
By Doug Flanagan,3 days ago
The city of Washougal is seeking nominations for its Washougal Rising Stars program, which recognizes school-aged youth who demonstrate positive character and make meaningful contributions to their community. The program honors young people for qualities such as leadership, service, perseverance, citizenship, academic growth and positive community impact. All school-aged youth...