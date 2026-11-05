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IBM, AMD and Oak Ridge join forces to launch quantum computing error-correction platform
By Kyt Dotson,2 days ago
IBM Corp., Advanced Micro Devices Inc. and the Quantum Science Center at Oak Ridge National Laboratory today announced a new quantum error-correction platform that integrates quantum and high-performance computing. Gaining high performance and correctness in quantum computing requires protecting quantum information from noise. In many cases, researchers have paired quantum...