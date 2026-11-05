undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Nataliya Kovalchuk: RaySearch Continues Supporting Ukraine With Technology and Professional Training
2 days ago
Nataliya Kovalchuk, Clinical Professor at Stanford School of Medicine and President of Help Ukraine Group (HUG), shared on LinkedIn:. “Training for Ukraine Has Started in Stockholm. Help Ukraine Group (HUG) is grateful to RaySearch Laboratories for organizing the training for 9 Ukrainian radiation oncology professionals in Stockholm on November 2–3,...