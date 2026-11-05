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Henry Fung: Can Elranatamab Become the Next-Generation Platform for Multiple Myeloma Treatment?
2 days ago
Henry Fung, Co-Chair of Department of Cancer Medicine at Fox Chase Cancer Center, shared on X:. “Elranatamab is moving from salvage to center stage in multiple myeloma. MagnetisMM-3 established activity in advanced, triple-class-refractory disease. MagnetisMM-5 moved into earlier relapse—largely anti-CD38-naïve or daratumumab-sensitive. MagnetisMM-32 extended the strategy to anti-CD38-...