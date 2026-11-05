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Fuga: Melodies of Steel 3 Adds Spanish, Italian, Korean, Portuguese, Russian, and German Support
By Orpheus Joshua,2 days ago
CyberConnect2 has announced that its tactical RPG Fuga: Melodies of Steel 3 has been updated to support Spanish, Latin American Spanish, Italian, Korean, Brazilian Portuguese, Russian, and German. In Fuga: Melodies of Steel, players follow a set order of actions. The player’s arsenal is a tank with a Machine Gun...