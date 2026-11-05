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Maine Pointe and Sophus Technology Partner to Advance AI-Enabled Supply Chain Design and Optimization
By News Desk,2 days ago
Maine Pointe, an independent, management-owned AI-native performance improvement firm focused on supply chain and operations, and Sophus Technology, a provider of AI-enabled supply chain network design and decision-optimization software, announced a strategic partnership. The partnership is intentionally focused. Sophus brings its Sophus X modeling and optimization platform for complex supply...