undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Oregon Electric Vehicle Rebate Window Closes, Applications Continue for Qualifying Purchases
2 days ago
Oregon’s electric vehicle rebate purchase window closed November 4, suspending eligibility for new transactions while applications continue for qualifying purchases and leases completed during the program’s open period. The suspension took effect November 5. Southern Oregon residents who purchased or leased an eligible vehicle between August 25 and...