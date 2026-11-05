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Driver escapes serious injury in Greene County semi-truck rollover on State Road 54
2 days ago
GREENE COUNTY — Emergency crews responded Wednesday afternoon to a single-vehicle rollover crash involving a semi-truck east of Ray Road on State Road 54. According to the Greene County Sheriff’s Office, the accident occurred at approximately 4:15 p.m. on November 4, 2026, when an Aqua Solutions tractor-trailer overturned on East State Road 54.
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