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Hamilton Co. Sheriff's Office to Strip Services in Whitewater Township
By Travis Thayer,2 days ago
(Whitewater Township, Oh.) – Law enforcement service changes are coming to Whitewater Township. Hamilton County Sheriff Charmaine McGuffey announced this week that the Sheriff’s Office will no longer provide routine patrols, traffic enforcement, or response to non-emergency calls in Whitewater Township beginning January 1, 2027. Deputies will continue...