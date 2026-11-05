undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
‘His Dark Materials’ star Dafne Keen says she was offered cocaine at wrap party aged 11
By Ali Shutler,2 days ago
Dafne Keen, star of Logan and His Dark Materials, has revealed she was offered cocaine at a wrap party when she was just 11. Keen had her breakout role in 2017’s Logan played Laura AKA X-23. She shot the film when she was 11 and it hit cinemas shortly after her 12th birthday. She followed the X-Men spin-off with a lead role in the BBC One adaptation of His Dark Materials and Disney+ Star Wars series The Acolyte.