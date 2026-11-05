All Monon Athletic Conference Teams

\u003cbody>\u003cdiv>\u003cp>BOYS\u003c/p>\u003cp>TENNIS\u003c/p>\u003cp>Gavin Tyson 11, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Henry Bannon 12, Senior\u003c/p>\u003cp>Jacob Collins 11, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Griffin Beasley 12 Greencastle\u003c/p>\u003cp>Carter Thompson 11, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Owen Oakley 12, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Jayden Jimenez, 12, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Andrew McCoy 12, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Silas Harnett 11, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Carter McDorman 12, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>CROSS COUNTRY\u003c/p>\u003cp>Kelton VonEhrenkrook 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Josh Inskeep 12, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Nicolas Angeles 12, Frankfort\u003c/p>\u003cp>Cohen Brennan 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Drew Dark 11, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Cooper Stephens 10, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Trent Reeves 12, Southmont\u003c/p>\u003cp>Aiden Lester 11, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Matthew Ley 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Corbin Conner 12, North Putnam\u003c/p>\u003cp>Brennen Bivens 12, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Samuel Troyer 11 Frankfort\u003c/p>\u003cp>FOOTBALL\u003c/p>\u003cp>Lucas Farmer 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>TJ Turner Jr. 11, Cascade\u003c/p>\u003cp>Gunner White 11, Cascade\u003c/p>\u003cp>Eric Appleby 11, Cascade\u003c/p>\u003cp>MIchael Langley 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Wyatt Minardo 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Jacob Healy 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Landon Gerald 12, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Johnovan Smith 11, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Cole Stephens 12, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Parker Welker 12, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Taevyn King 12, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Theodric Jordan 11, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Dakota Glasson 12, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Owen Thurman 12, North Putnam\u003c/p>\u003cp>Sam Osborn 11, North Putnam\u003c/p>\u003cp>Sam Wendt 11, North Putnam\u003c/p>\u003cp>Ashton Hamilton 10, North Putnam\u003c/p>\u003cp>Kooper Charles 11, Southmont\u003c/p>\u003cp>Kasen Bushong 10, Southmont\u003c/p>\u003cp>Jack Mallory 11, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Levi Adkins 11, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Sam Rauch 11, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Beau Sawyer 11, Western Boone\u003c/p>\u003cp>David Puckett 12, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Carson Nicely 11, Western Boone\u003c/p>\u003cp>SOCCER\u003c/p>\u003cp>Dylan Figueroa 10, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Fischer Barcus 12, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Dario Huesca 11, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Brayden Chew 12, North Putnam\u003c/p>\u003cp>Madden Slagle 11, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Sebastian Mora 12, Frankfort\u003c/p>\u003cp>Brogan Trump 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Caleb Mayo 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Lincoln Grimes 12, Southmont\u003c/p>\u003cp>David Estrada-Munoz 12, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Kaedon Bailey 12, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Camden Greene 12, North Putnam\u003c/p>\u003cp>Sam Woolwine 11, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Noe Torres 11, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Lucas Kemp 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Ryher Williams 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Harry Sinowitz,10, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Angel Lopez 11, Frankfort\u003c/p>\u003cp>GIRLS\u003c/p>\u003cp>GOLF\u003c/p>\u003cp>Ally Lewis, 12, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Jada Scott, 12, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Lanie Ramsey, 10, Southmont\u003c/p>\u003cp>Emma Gleason, 11, Southmont\u003c/p>\u003cp>Marlee Reed, 11, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Hadlie Horn, 9, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Ainsley Thompson, 9, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Addison Kendricks, 12, Southmont\u003c/p>\u003cp>Isabelle Hamby, 10, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Lexi Gregg, 11, Western Boone\u003c/p>\u003cp>VOLLEYBALL\u003c/p>\u003cp>Ella Barry, 11, Southmont\u003c/p>\u003cp>Reese Price, 12, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Alexis Ratcliff, 11, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Kate Merica, 12, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Sophia Gooch, 10, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Ella Endersby, 10, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Charolette Tomamichel, 9, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Lilli Romero, 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Izzy Guetiz, 12, Cascade\u003c/p>\u003cp>Lily Rockhold, 12, Frankfort\u003c/p>\u003cp>Grace Myers, 11, Frankfort\u003c/p>\u003cp>Adalyn Nicely, 9, Western Boone\u003c/p>\u003cp>CROSS COUNTRY\u003c/p>\u003cp>Magnolia Hall, 11, Cascade\u003c/p>\u003cp>Zoie Walls, 11, Cascade\u003c/p>\u003cp>Alea Seward, 11, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Ella Seward, 9, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Caledonia Kays, 11, Frankfort\u003c/p>\u003cp>Colleen Bossnack, 12, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Sarah Hopper, 12, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Chanlie Busch, 9, North Putnam\u003c/p>\u003cp>Brooklyn Hamstra, 10, North Putnam\u003c/p>\u003cp>Joan Gearhart, 11,Western Boone\u003c/p>\u003cp>Abigayle Humphrey, 10,Western Boone\u003c/p>\u003cp>SOCCER\u003c/p>\u003cp>Inga Freeze, 10, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Jacey Call, 12, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Alea Seward, 11, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Genesis Reyes, 11, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Emily Simpson, 10, Southmont\u003c/p>\u003cp>Molly Williams, 12, Southmont\u003c/p>\u003cp>Sydney Baker-Watson, 11, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Emily Hunsinger, 12, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Claire Kessler, 12, Southmont\u003c/p>\u003cp>Josie Cox, 12, Greencastle\u003c/p>\u003cp>Courtney Bennett, 12, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Lexi Cox 10, Crawfordsville\u003c/p>\u003cp>Grace Manners 12, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Riley Robinson, 11, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Olivia Nuppnau, 9, North Montgomery\u003c/p>\u003cp>Kara Culley, 12, Western Boone\u003c/p>\u003cp>Zuzu Trautwein, 12, Southmont\u003c/p>\u003cp>Olivia Whitaker, 12, Cascade\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>