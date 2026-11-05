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Susquehanna University Announces Free Tuition For Eligible Students
By Ali Stevens,2 days ago
SELINSGROVE — Susquehanna University unveils big news. Susquehanna University is offering free tuition to qualifying students from ten central Pennsylvania counties beginning in fall 2027. The new Susquehanna Tuition Pledge includes residents of Snyder, Union, Northumberland, Montour, Columbia, Centre, Dauphin, Juniata, Mifflin, and Perry counties. To qualify, students must...