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Janette Martinez wins reelection to Kissimmee City Commission, defeating Tiffany Jeffers in November 3 runoff
2 days ago
KISSIMMEE, Fla. — Kissimmee City Commissioner Janette Martinez secured a second term in office Tuesday, November 3, defeating challenger Tiffany Jeffers in the runoff election for City Commission Seat 4, as voters chose to continue Martinez’s leadership during a period of significant growth and transition in city government.