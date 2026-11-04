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Ingentia Targets 30,000 BPD as Nigeria Boosts Oil Output Ambitions
By Ikeh ifeanyichukwu James,2 days ago
Ingentia Energies Ltd. has set an ambitious target to increase its crude oil production to 30,000 barrels per day (bpd) by 2030, representing a significant six-fold increase from its current output levels. The company’s strategic vision aligns with Nigeria’s broader national efforts to revitalise its oil sector and boost overall production capacity.