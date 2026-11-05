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Minnesota Firearms Deer Season Opener Saturday
By Tim Matthews,3 days ago
Minnesota’s firearms deer season opens Saturday. For thousands of Minnesotans, deer hunting season is about much more than filling a tag. DNR Commissioner Sarah Strommen…. “Deer hunting in Minnesota is a, it’s a time honored tradition. It’s something that people do year after year with friends and family. And it’s like a, annual holiday for many, many people heading off to deer camp.”