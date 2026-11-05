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New Jersey attorney general, multistate coalition win court ruling protecting federal law enforcement funding
By Jay Edwards,3 days ago
TRENTON, N.J. — New Jersey Attorney General Jennifer Davenport and a coalition of 23 states have secured a federal court ruling blocking the Trump administration from imposing immigration enforcement conditions on federal public safety grants used to support law enforcement, crime prevention and juvenile justice programs. The ruling, issued...
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