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Governor Morrisey Announces $3.2 Million Water Filtration Initiative for McDowell and Mingo Counties
3 days ago
WELCH, W.Va. - Governor Patrick Morrisey today announced a $3.2 million Water Filtration Initiative to deliver clean, dependable drinking water to 5,000 households relying on private wells, springs, or cisterns in McDowell and Mingo counties. "Clean, dependable drinking water is a basic necessity, and our families have gone without practical...