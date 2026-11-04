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Easy DIY Recycled Jug Winter Feeder for Emergency Snowstorms
By Vince Santacroce,3 days ago
Building 3-minute DIY recycled jug winter feeders for emergency snowstorms gives songbirds an immediate food source when sudden blizzards bury natural foraging grounds. A standard clean plastic gallon jug, utility knife, and spare cordage can be converted into a functional feeding port before heavy precipitation starts. During sudden sub-freezing cold...