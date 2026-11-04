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Top Scientific Research Is Globalizing, But Economics Is Becoming More Concentrated
By Richard B. Freeman, Danxia Xie, Hanzhe ZhangHanzhang Zhou,3 days ago
Prizewinning research in most science-related academic fields has become less concentrated among institutions. However, as Richard B. Freeman, Danxia Xie, Hanzhe Zhang, and Hanzhang Zhou discuss in new research, prizewinners in economics continue to come from a narrow set of American institutions. Take every economist who has won a major...