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Missouri Republicans suffer biggest electoral setback in a generation
By Jason Hancock, Missouri Independent,3 days ago
By a preliminary count, Democrats won 68 of the 163 Missouri House seats, a gain of 16 from 2024 (Getty Images). Republicans still control Missouri politics. But after Tuesday’s election, their grip on state government looks considerably less secure. Democrats ended Republican supermajorities in both legislative chambers, picked up...