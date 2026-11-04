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PCA Global Ventures Announces Invenio Financial’s Acquisition of Magnolia Lane Partners’ Bankruptcy Portfolio and Investment Platform
By mikegibb,2 days ago
WILMINGTON, DE — November 3, 2026 — PCA Global Ventures is pleased to announce that its subsidiary, Invenio Financial (“Invenio”), has acquired the bankruptcy portfolio and investment platform of Magnolia Lane Partners (“Magnolia Lane”), a recognized specialist in purchasing bankruptcy assets. The transaction includes...