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Colombia’s mining rules reset puts billions back in play
By Cecilia Jamasmie,3 days ago
Colombia has scrapped two major mining restrictions imposed under former president Gustavo Petro, potentially reopening millions of hectares to exploration and unlocking billions in investment under President Abelardo de La Espriella. The Ministry of Mines repealed 15 special mining districts covering 5.3 million hectares, or nearly 5% of Colombia’s territory,...