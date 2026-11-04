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VIZ Media Announces Otaku Vampire’s Love Bite Anime Adaptation From Kamisama Kiss Creator Julietta Suzuki
By Josh Piedra,3 days ago
VIZ Media, a leading global producer of manga and anime, has greenlit a television anime adaptation of Otaku Vampire’s Love Bite, the supernatural romantic comedy from Kamisama Kiss creator Julietta Suzuki. Alongside the announcement, VIZ Media has unveiled the anime’s first teaser trailer and key art. Originally serialized in...